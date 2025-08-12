Ronaldo’dan devasa teklif

Haberin Devamı

31 yaşındaki ünlü model Georgina Rodriguez haberi Instagram’dan paylaşarak devasa pırlanta nişan yüzüğünün fotoğrafıyla duyurdu. Fotoğrafı, “Evet. Kabul ediyorum. Bu ve tüm hayatlarımda” yorumuyla paylaşan Rodriguez’in daha önceki fotoğraflarında sol yüzük parmağında devasa dikdörtgen bir mücevher olduğu görülüyordu. 2016 yılından bu yana birlikte olan çiftin 7 yaşında Alana ve 2 yaşında Bella adında iki kızları bulunuyor. Rodriguez aynı zamanda 40 yaşındaki yıldız futbolcunun önceki evliliğinden olan 3 çocuğuna üvey annelik yapıyor.