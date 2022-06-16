Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ronald Reagan’nın suikastçısı 41 yıl sonra özgür

#Ronald Reagan#Suikast#John Hinckley Jr
Ronald Reagan’nın suikastçısı 41 yıl sonra özgür

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’a tek el ateş edip yaralayan John Hinckley Jr 41 yıl hapiste kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu.

Haberin Devamı

ABD’nin eski Başkanı Ronald Reagan’a 30 Mart 1981'de suikast girişiminde bulanarak tek kurşunla yaralayan John Hinckley Jr'ın, 41 yıllık akıl hastanesi ve mahkeme gözetiminden sonra kısıtlamalarının kaldırılacağı mahkeme tarafından açıklandı.

Hinckley Jr, suikastı ünlü oyuncu Jodie Foster’ı etkilemek için gerçekleştirdiğini açıklamış, 30 yıl boyunca akıl hastanesinde tutulmuştu.  

Hinckley Jr, 30 Mart 1981'de başkent Washington’daki Hilton Oteli'nin dışında Reagan'a suikast girişiminde bulunmuş, Reagan’ı tek kurşunla yaralayarak dönemin basın sekreteri James Brady'yi ağır şekilde yaralamış ve Brady’nin kısmi felçli kalmasına sebep olmuştu.

Hinckley Jr, suikastı ünlü film yıldızı Jodie Foster’ı etkilemek için gerçekleştirdiğini açıklamış ve ruh sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme jürisi ömür boyu akıl hastanesinde kalmasına karar vermişti.

Ronald Reagan’nın suikastçısı 41 yıl sonra özgür

Doktorlar tarafından 30 yıl boyunca akıl hastanesinde gözetim ve tedavi altında tutulan John Hinckley Jr’a, yıllar içinde kademeli olarak gözetim altında annesiyle yaşaması ve müzikle uğraşması için izin verildi.   

Eylül 2021 yılında Washington'daki ABD bölge mahkemesi yargıcı Paul L Friedman, 2016'dan beri kısıtlı haklarla yaşadığı evinde akli dengesi yerinde kalmaya devam ederse Hinckley'in 15 Haziran'da gözetiminin kaldıracağını açıkladı. Hinckley sosyal medya hesabından gözetim kısıtlamalarının kaldırıldığını “41 yıl 2 ay 15 gün sonra en sonunda özgürlük” mesajıyla duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ronald Reagan#Suikast#John Hinckley Jr

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi
O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi
O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık