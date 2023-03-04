Romanya’da yapay zekâ başbakana danışman oldu: Ayna ayna söyle bana

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Yapay zekânın dünyayı ele geçireceğinden endişe edenleri korkutacak bir gelişme daha yaşandı. Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, “Ion” adlı yapay zekâ destekli aynayı kendisine danışman yaptı. Başbakan Ciuca, Ion adlı botun halkın görüşlerini değerlendirebildiğini ve böylece nasıl karar alacağını belirlemede kendisine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ciuca, “Ion, yapay zekâ aracılığıyla hiçbir insanın yapamayacağı şeyi yapacak: Tüm Rumenleri dinleyerek onları hükümet önünde temsil edecek” diyor.

SOSYAL MEDYAYI İZLEYECEK

Romanya devlet televizyonunda yapılan ilk gösterimi sırasında kendini halka tanıtan Ion, “Merhaba. Bana hayat verdin. Ben Ion’um. Benim rolüm seni yansıtmak, tıpkı bir ayna gibi” dedi. Yetkililer, hükümet üyelerinin, halkla sürekli temas halindeki bot aracılığıyla daha iyi politikalar oluşturabileceğine inanıyor. Hatta bir gün Ion’un kendi fikirlerini bakanlara sunması bekleniyor. Romanya Araştırma Bakanı Sebastian Burduja’na göre bot, önerilerini, Rumenlerin sosyal medya ve internet üzerinden ilettikleri görüşleri işleyerek oluşturacak. Yapay zekâ, taleplerin hangilerinin daha önemli ve acil olduğuna da kendisi karar verecek.

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BAKANLIK GELİŞTİRDİ

Burduja, “Sanırım Ion, bir hükümete danışmanlık yapan dünyadaki ilk yapay zekâ botu” dedi. Bakanlık tarafından geliştirilen botun “henüz öğrenme aşamasında olduğunu” söyleyen Burduja, vatandaşları Ion ile etkileşime girerek öğrenme sürecinde ona yardımcı olmaya çağırdı. Avrupa Birliği’nin en yoksul üyelerinden olan Romanya, hızlı büyüyen teknoloji girişimciliği ile “Avrupa’nın Silikon Vadisi” olarak anılıyor.

TALEPLER NE OLDU

Kalın, erkeksi bir sesi olan bot, yazılı tavsiyeler vermenin dışında konuşarak da iletişim kurabiliyor. Konuşması ve kelime dağarcığının da zamanla iyileşmesi bekleniyor. Hükümet yetkililerine göre, Ion olmadan bu kadar büyük bir veriyi ve karmaşık talepleri işleyerek bakanlara iletilecek anlamlı önerilere dönüştürmek mümkün değil. Washington Post gazetesinin haberine göre şu ana kadar Ion’a iletilen mesajların başında yolsuzluk, yüksek enflasyon ve emeklilik politikasına dair şikâyetler geldi. Kimisi de Ion’a, “Patronuna, halkın hükümeti ne kadar sevdiğini söyle” şeklinde alaycı mesajlar iletti.

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Ayna şeklinde tasarlanmış yapay zekânın halktan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda Başbakan Nicolae Ciuca’ya öneriler sunması öngörülüyor.

ŞÜPHECİLER NE DİYOR

Ion’un algoritmasının nasıl çalışacağına dair endişeler de dile getiriliyor. Karar alma süreçlerinde sosyal medya paylaşımlarının önceliklendirilmesinin sakıncalı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Buna göre Ion, sosyal medyada en çok takipçisi olan ya da en çok etkileşimi olan kişi ve grupların çıkarlarına hizmet eder hale gelebilir. Yapay zekânın karar alma süreçlerine dahil edilmesine dair endişelerin başında, tasarlayanın politik tercihleri ve önyargılarının yazılıma işlenerek botun etkilenmesi. Ayrıca siber saldırılar ve spam etkileşime karşı savunmasız oldukları da düşünülüyor.

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BİLGİ NOTU: Robotlar temelde fiziksel bir varlığa sahipken bot ise yazılım ürünüdür.