Reuters
Haber Giriş: 22.03.2020 - 11:24,
Romanya'da ilk Corona virüs ölümü gerçekleşti
Romanya hükümeti pazar günü koronavirüs nedeniyle ülkedeki ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı.
Romanya'da Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi 67 yaşındaydı. 18 Mart'ta koronavirüs ile enfekte olduğu doğrulandı. Güney Romanya'daki Craiova kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı. Şimdiye kadar 367 koronavirüs vakası kaydeden Romanya'da, 16 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.
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