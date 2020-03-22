Romanya'da ilk Corona virüs ölümü gerçekleşti

Romanya'da Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi 67 yaşındaydı. 18 Mart'ta koronavirüs ile enfekte olduğu doğrulandı. Güney Romanya'daki Craiova kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı. Şimdiye kadar 367 koronavirüs vakası kaydeden Romanya'da, 16 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilmişti.