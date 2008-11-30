Romanya'da genel seçimler yapılıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Romanya'da yapılan milletvekili genel seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

Saat 07.00'da başlayan oy verme işleminin akşam 19.00'da sona ermesi bekleniyor. Romanya ve Türkiye aynı saat diliminde bulunuyor.

Genel seçimlerde Romenler ilk kez milletvekillerini parti listelerinden değil, tek tek aday olan kişiler arasından seçecek. Romanya meclisinde 452 milletvekili bulunuyor.



Son yıllarda politikacılara karşı oluşan yaygın güvensizlik nedeniyle seçime katılım oranını düşük olması bekleniyor. Katılım oranının komünist yönetimin devrildiği 1989'daki ayaklanmadan bu yana yapılan seçimlerdeki en düşük katılım olacağı da tahmin ediliyor.



Seçimlerde küresel ekonomik krizden dolayı kitlesel işten çıkarmalar ve kemer sıkılmak zorunda kalınacağı korkularının etkili olması bekleniyor.



Yapılan son kamuoyu yoklamalarında desteği 20 puan olan iktidardaki merkez sağ Liberal Parti, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin gerisinde yer alıyordu.

