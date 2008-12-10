Romanya'da ekonomist başbakan dönemi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Romanya'da ekonomist Theodor Stolojan, hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, bugün 65 yaşındaki Stolojan'ı başbakanlığa atayarak, 10 gün içinde hükümeti kurmasını ve parlamentonun onayını aramasını istedi.



Liberal ekonomist Stolojan, Romanya'da 1989'da Komünist yönetim devrildikten sonra ülkede başbakan olan ikinci isim olmuştu. Stolojan 1991'de kömür işçilerinin reform karşıtı gösterilerinden sonra görevini bırakan selefinin yerine başbakan olarak atanmıştı.



Eski Dünya Bankası uzmanlarından Stolojan'ın Liberal Demokrat Partisi, koalisyon hükümeti kurmak için solcu rakipleri Sosyal Demokratlarla görüşmeler yapıyordu.



Romanya'da 30 Kasımda yapılan seçimlerden sonra Liberaller ile Sosyal Demokratların parlamentodaki milletvekili oranı yüzde 70'i buluyor.