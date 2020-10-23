Romanya’da doğdu Türkiye’ye kondu

Halka numarasından karabatağın nereden geldiğini araştıran Tüydeş, “JHU” yazısından kuşun Romanya’dan geldiğini anladı. Romanya Ornitoloji Merkezi ile iletişime geçen fotoğrafçı, karabatağın 28 Mayıs 2019’da Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Taşaul Gölü’nde henüz yavruyken halkalandığını öğrendi. Karabatağın bir buçuk yılda 450 kilometre yol yaparak Türkiye’ye ulaştığı öğrenildi. Halkalı bir kuş görmenin kuş gözlemcileri için nadir rastlanan bir olay olduğunu söyleyen Tüydeş “Karabatağın birinci yaşını Türkiye’de kutladığını tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık 6 aydır bu Kocaçay Deltası semalarında bulunuyor olma ihtimali yüksek” dedi.