MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRomanya’da doğdu Türkiye’ye kondu
GeriDünya Romanya’da doğdu Türkiye’ye kondu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Ece ÇELİK
Haber Giriş: 23.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Romanya’da doğdu Türkiye’ye kondu

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Romanya’da doğdu Türkiye’ye kondu
Abone Olgoogle-news

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Alper Tüydeş Bursa’daki Kocaçay Deltası’nda fotoğraf çekimi için bulunduğu sırada ayağı halkalı bir karabatağa rastladı.

Halka numarasından karabatağın nereden geldiğini araştıran Tüydeş, “JHU” yazısından kuşun Romanya’dan geldiğini anladı. Romanya Ornitoloji Merkezi ile iletişime geçen fotoğrafçı, karabatağın 28 Mayıs 2019’da Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Taşaul Gölü’nde henüz yavruyken halkalandığını öğrendi. Karabatağın bir buçuk yılda 450 kilometre yol yaparak Türkiye’ye ulaştığı öğrenildi. Halkalı bir kuş görmenin kuş gözlemcileri için nadir rastlanan bir olay olduğunu söyleyen Tüydeş “Karabatağın birinci yaşını Türkiye’de kutladığını tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık 6 aydır bu Kocaçay Deltası semalarında bulunuyor olma ihtimali yüksek” dedi.

False
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle