Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklar açıldı

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Kasım 2024'te yapılan ilk tur seçimlerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından düzenlenen bugünkü seçimde 11 aday yarışıyor.

Beş yıllık görev süresi için hiçbir adayın salt çoğunluğu (%50+1) sağlayamaması halinde, ikinci tur oylama 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Anketlere göre öne çıkan isimler arasında aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu ile bağımsız adaylar Eski Başbakan Victor Ponta ve Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan yer alıyor.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

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İLK TUR SONUÇLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

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İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.