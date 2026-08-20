Romanya topraklarına İHA düştü: F-18'ler havalandı

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Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Tulcea'daki Grindu bölgesindeki ormanlık alana bir İHA'nın düştüğü bildirildi.

Radar gözetleme sistemlerinin gece saatlerinde Romanya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasında hareketlilik tespit ettiği aktarılan açıklamada, durumu takip etmek üzere 2 İspanyol F-18 savaş uçağının havalandığı ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan alana düştüğü ve meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede birkaç saatliğine "kırmızı alarm" durumuna geçildiği kaydedilen açıklamada, Tulcea bölgesinde 14 Ağustos'ta da bir İHA'nın düştüğü hatırlatıldı.