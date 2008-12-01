Romanya seçimini muhalefet partisi kazandı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Romanya'da yapılan genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (PSD) en yüksek oyu aldı.

Romanya'daki yayın kuruluşlarının sandık çıkışı sonuçlarına dayanarak verdiği haberlere göre, PSD oyların yüzde 36'sını aldı. Devlet Başkanı Traian Basesku'nun merkezdeki Demokrat Liberal Parti'sinin ise yüzde 31 oranında destek aldığı belirtiliyor.



Başbakan Popescu Tariceanu'nun merkez-sağ Liberal Partisi ise yüzde 20 oyla üçüncü sırada yer alıyor.



Seçmenler, genel seçimlerde ilk kez milletvekillerini parti listelerinden değil, tek tek aday olan kişiler arasından seçtiler. Romanya meclisinde 452 milletvekili bulunuyor.



Ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenen ve kitlesel işten çıkarmaların beklendiği ülkede yapılan son kamuoyu yoklamalarında da, desteği 20 puan olan iktidardaki merkez sağ Liberal Parti, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin gerisinde yer alıyordu.