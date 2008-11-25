Romanya’da Carla sendromu

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ROMANYA'YI SARSAN KADIN

ROMANYA medyası, İtalya’da yaşayan TV yıldızı ve Roma Belediyesi’nde danışman olarak görev yapan Ramona Badescu’nun Romanya Başbakanı Calin Popescu Tariceanu ile aşk yaşadığını iddia etti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden "Ziua" 56 yaşındaki Başbakan Tariceanu’nun ünlü Romen yıldız için eşinden boşanacağını da öne sürdü.



Başbakan şeker birisi



İtalyan basını ise Badescu ile Başbakan Tariceanu arasında yaşanan aşkı, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin İtalyan asıllı Fransız model ve şarkıcı Carla Bruni ile yaşadığı ilişkiye benzetti.



Romanya’da 30 Kasım’da yapılacak seçimler öncesi ortaya atılan bu dedikodu için 40 yaşındaki Badescu " Elbette Başbakanımızı tanıyorum. Çok şeker bir insan. Üstelik hem İtalya’da hem de ülkemde yaptığım danışmanlıklar nedeniyle arada bir karşı karşıya geliyoruz. Ama sadece dostuz" dedi. Roma’da yaşayan ve Nisan ayında yapılan seçimlerde merkez sağdan Roma Belediye Bakanı seçilen Gianni Alemanno’nun Romen göçmenlerle ilgili sorunlar için danışmanlığa getirdiği Badescu "Aynı zamanda ülkemde Turizm Bakanlığı müşaviriyim. Sık sık ülkeme gidiyorum ve toplantılara katılıyorum. Bu Başbakanımızla bir ilişkiye girdiğim anlamına gelmez" şeklinde konuştu. "Ziua" gazetesine göre Başbakan Tariceanu’nun eşi Ioana seçimlerden sonra eşinden ayrılmak için avukatlarını devreye soktu. Hükümet ise seçimler öncesi ana muhalefetin böyle dedikodular çıkarttığını belirterek "Tariceanu’ya atılan bu çamura sandıktan yanıt gelecek" yorumunu yaptı.