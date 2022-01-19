Romanya Başbakanı Ciuca’ya çalıntı doktora tezi suçlaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Bakanlık 56 bin 211 denetim yaptı 350 milyon lira ceza kesildiBakanlık 56 bin 211 denetim yaptı! 350 milyon lira ceza kesildi#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Tüm gözler kritik toplantıda Gündem: EkonomiTüm gözler kritik toplantıda! Gündem: Ekonomi#Kabine Toplantısı
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Türkiye kara teslim 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 55 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Saatler kala akın ettiler Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılarSaatler kala akın ettiler! Adeta bir birleriyle yarıştılar... Bagajları doldurup ayrıldılar#Edirne
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza'Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!'#Kerem Bürsin
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
HABERLERDünya Haberleri

Romanya Başbakanı Ciuca’ya çalıntı doktora tezi suçlaması

#Romanya#AVRUPA#Dünya
Romanya Başbakanı Ciuca’ya çalıntı doktora tezi suçlaması

Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, hakkındaki 138 sayfalık doktora tezinin 42 sayfasının çalıntı içerikten oluştuğu iddialarını yalandı.

Haberin Devamı

Romanya’da tez krizi ülke siyasetinin gündemine oturdu. Muhalefet Partisi, Başbakan Nicolae Ciuca’nın doktora tezinin bir kısmının “çalıntı” olduğunu iddia etti.

Romanyalı bir gazeteci Ciuca’nın 138 sayfalık doktora tezinin üçte birinin çalıntı içerik içerdiğini dile getirdi.

Gazeteci Emilia Sercan konuya ilişkin incelemesin ardından yaptığı açıklamasında, 42 sayfalık içeriğin herhangi bir program tarafından tespit edilemeyecek basılı metinlerden oluştuğunu kaydetti.

BAŞBAKAN İDDİALARI REDDETTİ

Ciuca ise hakkındaki iddiaları reddederek, doktora tezini dönemin “yasal gerekliliklerine” uygun bir şekilde kendisi tarafından yazıldığını dile getirdi.

Başbakan Ciuca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Bu tür suçlamalar, bilimsel olarak doğrulanamaz” dedi. İddiaların ardından ana muhalefeti oluşturan USR-PLUS birliğinin lideri ve eski Başbakan Dacian Ciolo, Başbakan Ciuca’yı hakkındaki iddiaları açıklık getirmesini istedi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz ay, Ülkenin eski İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanı özgeçmişinde yanlış beyan bulunduğu gerekçesiyle istifa emişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Romanya#AVRUPA#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem