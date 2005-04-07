Romantik prensin ölümü

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ONLARINKİ 20’inci yüzyıl masalıydı. Avrupa jet sosyetesinin gözde bekarı Prens Rainier, artık 32 yaşına girmiş ve kendine uygun bir eş arıyordu. 1955 yılında Cannes Film Festivali’ne katıldığında hayatının aşkıyla tanışacağından henüz haberdar değildi. Filmlerden tanıdığı Grace Kelly’den ilk görüşte hoşlandı.



Grace Kelly, ‘gerilim filmlerinin’ ünlü yönetmeni Alfred Hitchock’un favori oyuncusuydu. Yine Alfred Hitchcok’un çektiği, Cary Grant ile başrolü oynadığı ‘To Catch a Thief’ (Hırsızlar Kralı) filmini tanıtımı için Cannes Film Festivali’ne gelmişti. Çok geçmeden Grace Kelly ile Prens Rainier’in adı, magazin basınında yan yana yazılmaya başlandı. Söylentilerin arkası kesilmiyordu. 1956 yılının Ocak ayında nişanlandıkları açıklandı. Düğün ise tanıştıklarından yaklaşık bir yıl sonra Nisan ayında yapıldı. Dillere destan bir düğünle evlendiler.



Geleceğin Monaco Prensesi Grace Kelly, prensin yatıyla Monaco limanına girdiğinde ünlü Yunanlı armatör Aristotle Onassis’e ait uçaktan kırmızı ve beyaz karanfil yağmuruna tutuldu.



Monaco Katedrali’nde yapılan törende Grace Kelly, rönasans tarzı 290 metrelik kuyruğu Valencia dantelinden bir gelinlik giydi. Danteller Metro-Goldwyn-Mayer film stüdyolarının bir hediyesiydi. Töreni TV’lerden tam 30 milyon kişi izledi ki, bu o zamanlar için bir dünya rekoru sayılabilirdi. Dünya, bu muhteşem düğünü konuşuyordu.



HOLLYWOOD’U ÖZLEDİ



Grace Kelly, eşinin zoruyla Hollywood’a veda etti. Üç çocukları oldu. Caroline (1957), Albert (1958) ve Stephanie (65). Kendi hayır işlerine veren Grace Kelly, pırıltılı yaşantısına rağmen Hollywood’u renkli dünyasını da özlemiyor değildi. Hitchcock’un 1964 yılında Hitchcock’un ‘Marnie’ filmiyle beyaz perdeye geri dönme arzusu ise asla gerçekleşmedi. 14 Eylül 1982’de küçük kızı Stephanie ile Fransa’nın güney sahillerindeki virajlı yollarda geçirdiği trafik kazasında öldü. Henüz 52 yaşındaydı.



56 yıl başında olduğu Monaco Prensliği’ni bir kumarhane merkezi olmaktan çıkarıp gelir vergisi ödenmediği için milyarderlerin cenneti haline dönüştüren Prens Rainier, eşi öldükten sonra aile resimlerinde hep Prenses Grace’in portresinin de gözükmesine özen gösterdi. Son günlerde solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan, böbreklerindeki rahatsızlık yüzünden diyaliz makinasına bağlanan Rainier, dün sabah öldü. Tahtı 47 yaşındaki bekar oğlu Prens Albert’a kaldı. Prens Rainier, şimdi çok sevdiği eşine kavuşurken, masal da burada sona erdi.



Model ve yıldızların prensi Albert



Babasının ölümüyle Monaco tahtına geçen Prens Albert dünya jet sosyetesindeki renkli yaşamı, ünlü yıldız ve mankenlerle yaşadığı aşk serüvenleri ile paparazzi dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Yaşı 47’ye geldiği halde hiç evlenmeyen Prens Albert’in adı Hollywood’un ünlü isimlerinden Sharon Stone, Broke Shields ve Gwyneth Paltrow, top modellerden Naomi Campbell ve Claudia Schiffer ile anıldı. Prens Albert, son zamanlarda yüklendiği idari sorumluklar nedeniyle yaşamına daha dikkat etmeye ve jet sosyetede daha az görünmeye başladı.



Düğünü 30 milyon kişi izledi



1956 yılında Monaco Katedrali’nde yapılan törende Grace Kelly, Rönasans tarzı 290 metrelik kuyruğu Valencia dantelinden bir gelinlik giydi. Danteller Metro-Goldwyn-Mayer film stüdyolarının hediyesiydi. Töreni TV’lerden tam 30 milyon kişi izledi ki, bu o zamanlar için bir dünya rekoru sayılabilirdi.



Grimaldi laneti mi



RİVAYET odur ki, Grimaldi laneti 13’ncü yüzyıldan bu yana Monaco Prensliği’nin yakasını bırakmadı. O zamanlar Grimaldi ailesinden Prens 1’inci Rainier, Flaman bir kadınla birlikte olur, fakat başka bir kadınla evlenir. İşte büyücü olduğu iddia edilen bu kadın Grimaldileri ‘evlilikte asla mutluluğu bulamayın’ diye lanetler.



20’nci yüzyılda Monaco Prensi Rainier, büyük bir sevgiyle bağlandığı eşini vakitsiz bir trafik kazasında kaybeder ve dul kalır. Büyük kızı Prenses Caroline’in 1978 yılında, ailesinden onay almamasına rağmen Fransız playboy Philippe Junot’yla ilk evliliği boşanmayla noktalandı, ikinci kocası İtalyan işadamı Stefano Casiraghi, Monaco sahillerindeki sürat teknesi yarışında geçirdiği kazada öldü, üçüncü kez evlendi. Küçük kızı Prenses Stephanie de mutsuz aşk hikayeleriyle basına malzeme oldu. 47 yaşındaki Prens Albert’in adı ise Sharon Stone, Claudia Schiffer gibi ünlülerle anıldıysa da bir türlü hayatının kadınını bulamadı.



MONACO NOTLARI



Taht rekoru



Tayland Kralı 9. Rama Bhumibol Adulyadej’den sonra dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdarları olan Ranier III, 1949’dan bu yana tam 56 yıldır, iki kilometre uzunluğunda, 125 milliyetten insanın yaşadığı 30 bin nüfuslu Monaco’yu yönetiyordu. Monaco Sarayı’ndan, 1 Nisan günü yapılan açıklamada, Prens Rainier’nin sağlık durumunun görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığı gerekçesiyle tahtın sorumluluklarının Prens Albert’e devredildiği belirtilmişti.



Casinolar kapandı



Prens Rainier’in ölümü nedeniyle Monaco’nun can damarı olan kumarhaneler kapılarını kapattı. Monaco’da Papa İkinci John Paul’un ölümü nedeniyle yarıya inen bayraklar, bu kez de Prens Rainer için yarıda kaldı. Monaco’da bulunan 2 televizyon kanalı da normal yayın akışını keserek Prens’in yaşamına ilişkin belgesellere ve dünyadan yağan taziye mesajlarına yer vermeye başladı.



Altı aylık yas planı



Prensin ölümünün ardından cenaze töreniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı, ancak uzun süreli bir yas dönemi planlanıyor. Saraya yakın kaynaklar, saray çalışanları için 6 aylık, hükümet görevlileri için de 3 aylık bir yas dönemi planlandığını söyledi. Yas dönemi boyunca siyah giyilmesi zorunlu olacak.