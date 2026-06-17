Roman teleskobu Hubble’dan bin kat hızlı tarayacak

Haberin Devamı

Dünya’dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzaklıktaki bir noktadan evreni gözlemleyecek olan teleskop, yüz milyonlarca yıldızın ve milyarlarca galaksinin panoramik görüntülerini yakalayarak kozmosu haritalandıracak. NASA bu gözlemevi sayesinde karanlık madde ve karanlık enerjinin sırlarını çözmeyi, güneş sisteminin ötesinde binlerce yeni gezegen keşfetmeyi hedefliyor. Öte yandan teleskop, gökyüzünü kendisinden önceki tüm uzay teleskoplarından çok daha geniş bir açıyla ve yüzlerce kat daha hızlı tarama kabiliyetine sahip. 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu ile benzer boyutlarda ve silindir şeklinde olan Roman, evreni Hubble’dan 1000 kat daha hızlı tarayacak. NASA’nın yeni uzay teleskobu adını Amerikalı gök bilimci Nancy Grace Roman’dan aldı. NASA’nın ilk kadın yöneticilerinden birisi olan Roman, Hubble Uzay Teleskobu için yaptığı çalışmalar nedeniyle “Hubble’ın annesi” olarak da biliniyor.