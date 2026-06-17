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Roman teleskobu Hubble’dan bin kat hızlı tarayacak

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#Roman Teleskobu#Hubble#NASA
Roman teleskobu Hubble’dan bin kat hızlı tarayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:00

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), yeni nesil uzay teleskobu “Nancy Grace Roman” fırlatılmasına üç aydan az bir süre kala son hazırlıklarını tamamlıyor.

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Dünya’dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzaklıktaki bir noktadan evreni gözlemleyecek olan teleskop, yüz milyonlarca yıldızın ve milyarlarca galaksinin panoramik görüntülerini yakalayarak kozmosu haritalandıracak. NASA bu gözlemevi sayesinde karanlık madde ve karanlık enerjinin sırlarını çözmeyi, güneş sisteminin ötesinde binlerce yeni gezegen keşfetmeyi hedefliyor. Öte yandan teleskop, gökyüzünü kendisinden önceki tüm uzay teleskoplarından çok daha geniş bir açıyla ve yüzlerce kat daha hızlı tarama kabiliyetine sahip. 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu ile benzer boyutlarda ve silindir şeklinde olan Roman, evreni Hubble’dan 1000 kat daha hızlı tarayacak. NASA’nın yeni uzay teleskobu adını Amerikalı gök bilimci Nancy Grace Roman’dan aldı. NASA’nın ilk kadın yöneticilerinden birisi olan Roman, Hubble Uzay Teleskobu için yaptığı çalışmalar nedeniyle “Hubble’ın annesi” olarak da biliniyor.

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#Roman Teleskobu#Hubble#NASA

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