Roma'daki 'Göbeklitepe' sergisine büyük ilgi

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İtalya'nın başkenti Roma'da, "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" büyük ilgi gördü. Roma'nın önemli kültürel mekanlardan Kolezyum'da 24 Ekim 2024 tarihinde açılan sergiyi, şimdiye kadar 5 milyon kişi ziyaret etti.

"NİSAN AYININ SONUNA KADAR KOLEZYUM'DA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göbeklitepe'nin eşsiz tarihini Roma'nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma'nın kalbi Kolezyum'da dünya ile buluşuyor. Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

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GÖBEKLİTEPE, 2018 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE DAHİL EDİLDİ

Dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri olarak kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.

SERGİ, İTALYAN VE ULUSLARARASI UZMANLARDAN OLUŞAN BİR EKİP TARAFINDAN HAZIRLANDI

Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz bir deneyim sunuyor.

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Anıtsal sütunların replikaları ile desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor. İtalyan ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanan sergi, dünya arkeolojik mirasının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Açıldığı günden bu yana uluslararası akademisyenler, sanatçılar ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.