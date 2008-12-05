Roma ve Bizans'ı gerileten olay

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Koca iki imparatorluğu gerileten şeyin aslında aynı olay olduğu anlaşıldı. Üstelik nedeni çok basit bir doğa olayı... Kudüs yakınlarındaki bir mağaradaki dikitlerin analiz edilmesi sonucu, Roma ve Bizans imparatorluklarının gerilemeye başladığı dönemde bölgede "kuraklığın" yaşandığı belirlendi.

Wisconsin Üniversitesi jeologları, Kudüs yakınlarındaki Soreq Mağarası'nda Milattan Önce 200 ve Milattan Sonra 1100 tarihleri arasında oluşmuş dikitlerin kimyasal yapılarını inceledi.



YAĞIŞLAR CİDDİ BİÇİMDE AZALMIŞTI



Jeolog John Valley ve Ian Orland, bu analiz sonucunda Akdeniz'in doğusunda Milattan Sonra 100 ile Milattan Sonra 700 tarihleri arasında daha kuru iklim şartları olduğunu, özellikle Roma ve Bizans'ın gücünün bölgede zayıflamaya başladığı MS 100-400 tarihleri arasında yağışların ciddi biçimde azaldığını belirledi.



İKLİMİN İMPARATORLUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



Valley, iklimin etkisinin kesin olarak bilinmediğini ancak arada dönemler açısından "ilginç bir korelasyon" olduğunu söyledi. Araştırma ekibi, aynı jeo-kimyasal tekniği daha eski tarihli oluşumların analizi için kullanacak.



Uzmanlar, son buzul çağından kalma örnekleri inceleyerek hızlı ısı artışının iklime nasıl etkileri olduğunu anlamayı amaçlıyor.



ARAŞTIMALAR DEVAM EDİYOR



İsrail Jeolojik Araştırmalar Kurumu ve İbrani Üniversitesi'nden uzmanların da destek verdiği araştırmanın sonuçları, "Quaternary Research" dergisinde yayınlanacak.