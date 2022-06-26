Roma scooter'dan dertli: 2 yılda 17 kişi hayatını kaybetti

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Trafiğin yoğun olduğu başkent Roma’da scooter’lar günlük hayatın bir parçası durumunda. İki yılda scooter kaynaklı kazalarda 17 kişi öldü. Her ay ortalama 15 scooter kazasının yaşandığı belirtiliyor. Son olarak iki Amerikalı turistin scooter ile meşhur İspanyol merdivenlerinden inme girişiminin 25 bin Euro’luk zarar vermesi üzerine scooter kullanımı için yeni düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

HIZ LİMİTİ DÜŞÜRÜLECEK

Belediyenin hazırladığı düzenlemeye göre 7 olan kiralık scooter işletmeci sayısının 3’e indirilmesi planlanıyor. Buna göre 2023’ün ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayla scooter sürücülerine alt yaş sınırı getirilecek ve kimlik şartı aranacak. Saatte 25 kilometre olan üst hız limiti 20 kilometreye çekilecek, yaya kaldırımlarında sürat limiti 6 kilometre olacak. Ayrıca scooterler belirli yerlere park edilebilecek. Ancak yeni düzenlemeden memnun olmayanlar da var. 20 kilometre sürat limitini az bulan kullanıcılar, araçların kendilerini ezebileceğini söylüyor.

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TURİSTLER VİDEO OYUNDA GİBİ

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan 56 yaşındaki taksi şoförü scooter’ları ‘gerçek bir felaket’ diye nitelendirerek turistlerin video oyunundaymış gibi davrandığını söylüyor.