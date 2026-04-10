ROKETSAN Yunanistan'da, Mavi Vatan İsrail'de yankılandı

Yunanistan ve İsrail basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişi ile artan askeri kapasitesini manşetlerine taşıdı. Analizlerde, Ankara’nın kara ve deniz gücünü pekiştiren adımlarının bölgesel dengeleri etkilediği vurgulandı.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE HIZLA SİLAHLANIYOR

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli ve milli savunma sistemlerini kapsamlı bir analizle ele aldı. Haberde, Türkiye’nin savunma sanayisinde dikkat çekici bir ivme yakaladığı belirtildi.

Gazete, Ankara’nın Kıbrıs, Güneydoğu Akdeniz ve Ege’de “Mavi Vatan” doktrini doğrultusunda hareket ettiğini aktararak, bu stratejinin sahadaki yansımalarına dikkat çekti.

ROKETSAN SİSTEMLERİ ÖNE ÇIKTI

Haberde, ROKETSAN tarafından geliştirilen kritik füze ve hava savunma sistemlerinin teslimatına geniş yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren sistemler arasında şu unsurlar öne çıktı:

TAYFUN balistik füze

SİPER hava savunma sistemi

ATMACA gemisavar füze

HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri

SUNGUR hava savunma sistemi

ÇAKIR ve SOM füzeleri

MAM-T ve MAM-L mühimmatları

SİPER VURGUSU

Yunan basını, SİPER hava savunma sistemine özel bir yer ayırdı. Haberde, sistemin modern hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiği ve Rus yapımı S-400 sistemleriyle benzer kapasitede olduğu öne sürüldü.

ATİNA’YA ELEŞTİRİ

Pentapostagma, Türkiye’nin askeri ilerleyişine karşı Yunanistan’ın yetersiz kaldığını savunarak, ülkedeki iç siyasi çekişmelerin savunma kapasitesini olumsuz etkilediğini yazdı.

MAVİ VATAN 2026 İSRAİL BASININDA

İsrail merkezli Maariv gazetesi ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği “Mavi Vatan 2026” tatbikatını öne çıkardı. Haberde tatbikat, bölgesel bir güç gösterisi olarak değerlendirilerek İsrail’e yönelik stratejik bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.

Tatbikatta, Türk Deniz Kuvvetleri’nin canlı mühimmat kullanımıyla sergilediği kapasitenin dikkat çektiği vurgulandı.

TB3 DETAYI

Haberde, Bayraktar TB3 insansız hava aracının, insansız bir deniz hedefini imha etmesinin dünya çapında bir ilk olduğu belirtildi. Bu gelişmenin Türkiye’nin askeri teknolojide ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğu ifade edildi.

Maariv, insansız hava ve deniz araçlarının birlikte kullanımının, deniz savaşlarında yeni bir konseptin habercisi olduğunu değerlendirdi.

DENİZ GÜCÜNE YERLİ TAKVİYE

Tatbikat kapsamında, AKYA ağır torpidosunun TCG Sakarya denizaltısından ilk kez canlı atışla kullanıldığı aktarıldı.

Ayrıca Türkiye’nin deniz gücüne kattığı yeni unsurlar şöyle sıralandı:

Farklı tiplerde insansız deniz araçları

İntihar botları

ATMACA gemisavar füzeleri

Modern deniz mayınları

“KURAL KOYUCU GÜÇ” VURGUSU

İsrail basını, Türkiye’nin güvenlik mimarisinde giderek daha etkili bir aktör haline geldiğini belirterek, ülkenin küresel ölçekte “kural koyucu” bir rol üstlendiği değerlendirmesine yer verdi.

BÖLGESEL ETKİ ARTIYOR

Yunan ve İsrail basınındaki analizler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarının ve askeri kapasitesindeki artışın, bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirdiğini ortaya koydu. “Mavi Vatan” doktrini ve yerli savunma sistemleri, Ankara’nın hem sahadaki hem diplomatik alandaki etkisini artıran temel unsurlar olarak öne çıktı.