Rojin soruşturması Van’dan KKTC’ye uzandı

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te Van’da kayboldu. Kaldığı yurttan çıkıp Van Gölü kıyısına gittiği tespit edilen Rojin’in cansız bedeni 19 gün sonra gölde bulundu. Adli Tıp Kurumu, Rojin’in ‘suda boğulma’ sonucunda öldüğünü raporladı. Ancak Rojin’in göle nasıl ve neden girdiği belirlenemedi. İlk veriler üzerinden ‘intihar’ değerlendirmesi yapılsa da ‘cinayet’ ihtimali de gündemde kaldı.

2 ERKEĞE AİT DNA BULUNDU

Sürdürülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, bu raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu söyledi. İlk DNA örneğinin göğüs bölgesinde, ikinci DNA’nın ise vajinanın iç bölgesinde olduğunun belirlendiğini kaydeden Demir, Rojin’e yönelik cinsel istismar ihtimalinin olduğunu aktardı. Van Barosu, Van ve Diyarbakır’daki Adli Tıp kurumlarında daha önce hazırlanan raporun eksik, hatalı ve yanlış olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kızının cinayete kurban gittiğini ısrarla söylediğini ve bundan emin olduğunu anlatan baba Nizamettin Kabaiş de bu gelişmenin ardından, “Baronun çalışmaları sayesinde gerçekler açığa çıktı. Bir yıldır acı çekiyoruz. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun, adalet yerini bulsun” dedi.

NOT DEFTERİNDEKİ İSİM

Kamuoyunun merakla takip ettiği olayla ilgili henüz bir neticeye varılamazken, Hürriyet soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Rojin’in not defterini inceleyen savcılık orada bir isim ve bazı şifreler buldu. Bu şifreler kullanılarak Rojin’in e-posta hesabına girildi. E-posta hesabında da ‘flört’ düzeyinde arkadaşlığının olduğu bir isme ulaşıldı. Bu isim not defterindeki isim ile aynıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde öğrenci olduğu belirlenen bu isme ulaşıldı ve ifadesi alındı. Bu kişi ifadesinde Rojin ile arkadaş olduklarını, ‘flört’ düzeyinde konuşmalarının olduğunu ancak ‘sevgili’ olmadıklarını anlattı. Rojin’in ölümüyle ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Bu kişinin de DNA örnekleri alındı, fakat mukayese sonuçları henüz çıkmadı.

CEP TELEFONU PORTEKİZ’E GİDECEK

Soruşturmada henüz çözülemeyen önemli konulardan biri de Rojin’in cep telefonu. Telefon göl kıyısında bulunmuştu. Rojin, Diyarbakır’dan Van’a 24 Eylül’de (2024) gelmiş ve 27 Eylül’de de ortadan kaybolmuştu. Rojin’in Van’da geçirdiği üç gün boyunca neler yaptığı, kimlerle konuştuğunun belirlenmesi için telefondaki kayıtlar önemli görülüyor. Ayrıca telefona bıraktığı bir mesaj veya video kaydı varsa bunun da olayın aydınlatılması için önemli olacağı değerlendiriliyor. Telefon, şifresinin kırılması için Portekiz’e gönderilecek.

ŞÜPHELİ ARAMALAR

Rojin’in e-posta hesabının detaylı incelemesinde 27 Eylül (2024) Cuma günü Google’da “Ölen birinin bankadaki parası nasıl alınır?”, “Cennet ile ilgili ayetler nelerdir?”, “Cennet nasıl bir yerdir?”, “Otopsi nedir?”, “Mutlu olduğun yerde ol”, “Cesetler nerede yıkanır?” gibi aramalar yaptığı belirlendi. Rojin’in oda arkadaşı da kaybolduğu gün onunla mesajlaştıklarını, Rojin’in “Sahile gel, taş ve denizkabuğu toplarız” dediğini, kendisinin gitmediği, odasına geldiğinde Rojin’i göremediğini ve aradığını ancak ulaşamadığını söylemişti.

OTOPSİYİ YAPANLAR İNCELENDİ

Soruşturma dosyasına göre otopsi sürecinde Rojin’in bedeninden 79 sürüntü örneği alındı. İlk incelemeler Van ve Diyarbakır’daki Adli Tıp birimlerinde yapıldı. Ocak ayında çıkan raporlarda bu örneklerden ikisinin ‘erkek’ profili olduğu belirtildi. Ardından savcılık daha ayrıntılı bir rapor için İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nun ihtisas dairesine başvurdu. Buradan çıkan ve 10 Ekim’de soruşturma dosyasına giren kapsamlı raporda da bu durum teyit edildi. Bu iki DNA örneğinin Rojin’in bedenine nasıl geçtiği henüz belirlenemedi. Savcılık herhangi bir cinsel saldırı bulgusu tespit edilemediği için ‘bulaşma’ ihtimali üzerinde de duruyor. Soruşturma sürecinde bu iki DNA örneğinin kime ait olduğunu belirlemek için 50’den fazla kişinin DNA örneğini aldı. Bu kişiler arasında olay yeri incelemesini yapan kolluk görevlileri, cesedi taşıyan görevliler ve otopsiyi yapan Adli Tıp uzmanları var. Ancak bu iki DNA henüz hiçbiriyle eşleşmedi. 42 kişinin de ifadesi alındı.

STK SORULARI

Van’da 10 sivil toplum kuruluşu basın açıklaması yaparak “Rojin’in otopsisi sırasında yetkisi olmayan kişiler orada mıydı? Rojin’in babasının iddia ettiği gibi, rektör otopsi odasına girdi mi? Rojin’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA kimlere aittir? Üniversite ihmali olanlara bir işlem yaptı mı” diye sordu.