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DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Rögar kapağına maytap atan çocuk metrelerce havaya uçtu!

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Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağında bulunan delikten içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çin'in Kansu bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu maytabı içeriye attı.

Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü. Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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