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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rodos’un karşısında yeni NAVTEX

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rodos’un karşısında yeni NAVTEX
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Türkiye, 29 Eylül salı günü için Fethiye ile Marmaris’teki Aksaz Deniz Üssü arasını kapsayan yeni bir NAVTEX yayımladı.

29 Eylül saat 05.00’te başlayacak olan yeni NAVTEX’in süresi yine aynı gün saat 14.00’te bitecek. Yetkililer bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Yeni NAVTEX Rodos ile Meis arasındaki bir alanı kapsıyor” iddiasının gerçek olmadığını belirterek, “Yeni NAVTEX Fethiye ile Aksaz Üssü arasında tamamen kendi karasularımız içinde kalan bölgeyi kapsıyor. Belirtilen gün ve saatler içinde atış eğitimi yapılacağı için bölgede seyir halinde olacak deniz unsurlarını uyarmak için yeni NAVTEX yayınlanmıştır” bilgisini verdi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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