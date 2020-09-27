Rodos’un karşısında yeni NAVTEX

29 Eylül saat 05.00’te başlayacak olan yeni NAVTEX’in süresi yine aynı gün saat 14.00’te bitecek. Yetkililer bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Yeni NAVTEX Rodos ile Meis arasındaki bir alanı kapsıyor” iddiasının gerçek olmadığını belirterek, “Yeni NAVTEX Fethiye ile Aksaz Üssü arasında tamamen kendi karasularımız içinde kalan bölgeyi kapsıyor. Belirtilen gün ve saatler içinde atış eğitimi yapılacağı için bölgede seyir halinde olacak deniz unsurlarını uyarmak için yeni NAVTEX yayınlanmıştır” bilgisini verdi.