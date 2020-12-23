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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rodos’ta casusluk iddiasıyla tutuklama

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Rodos’ta casusluk iddiasıyla tutuklama
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Yunanistan’da Rodos Savcılığı, 11 Aralık’ta ‘casusluk’ iddiasıyla yakalanan Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli Yunan vatandaşı sözleşmeli yerel sekreter Sebahattin Bayram’ın (35) tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bayram, savcılığın bu kararı doğrultusunda, 17 Aralık’tan beri tutulduğu Rodos Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden cezaevine gönderilecek.

TÜRKİYE KINAMIŞTI

Gemi aşçısı olan Mehmet Necattin’in (56) Meis’e gelen Yunan askerleriyle ilgili Bayram’a bilgi verdiği iddia ediliyor. Yerel ‘Dimokratiki’ gazetesine göre, Bayram savcılıkta aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan 18 Aralık’ta yapılan açıklamada, konsolosluk sekreteri Sebahattin Bayram’ın Rodos’ta tutuklanması kınanmıştı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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