Rodos’ta casusluk iddiasıyla tutuklama

Bayram, savcılığın bu kararı doğrultusunda, 17 Aralık’tan beri tutulduğu Rodos Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden cezaevine gönderilecek.

TÜRKİYE KINAMIŞTI

Gemi aşçısı olan Mehmet Necattin’in (56) Meis’e gelen Yunan askerleriyle ilgili Bayram’a bilgi verdiği iddia ediliyor. Yerel ‘Dimokratiki’ gazetesine göre, Bayram savcılıkta aleyhindeki tüm suçlamaları reddetti. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan 18 Aralık’ta yapılan açıklamada, konsolosluk sekreteri Sebahattin Bayram’ın Rodos’ta tutuklanması kınanmıştı.