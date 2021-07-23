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Dünya
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 23.07.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Rock efsanesi Eric Clapton, aşı zorunluluğu olan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi

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Rock efsanesi Eric Clapton, aşı zorunluluğu olan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi

İngiliz müzisyen Eric Clapton, aşı pasaportunun zorunlu tutulacağı konser mekanlarında çalmayacağını söyledi.

Rock müziğinin efsane isimlerinden Eric Clapton, "seyircilere ayrımcılık uygulanan hiçbir yerde çalmayacağım "dedi.

İngiltere'de Eylül ayından itibaren, gece kulüplerinde ve konser mekanlarında aşı pasaportu göstermek zorunlu olacak. İngiltere'de aşı pasaportu, iki aşısını da olan kişilere veriliyor.

Mayıs ayında aşı olan Eric Clapton, AstraZeneca aşısının ağır yan etkilerini yaşadığını söylemiş, bir daha çalamamaktan korktuğunu belirtmişti. 

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Ünlü müzisyen, aşının güvenliği ile ilgili de abartılı ifadeler olduğunu savunarak "propaganda" nitelemesi yapmıştı. Uzmanlar, aşıların mevcut risklerinin, yararının yanında çok küçük olduğunu değerlendiriyor.

İngiltere'de AstraZeneca aşısına bağlı nadir kan pıhtılaşması yan etkisi görüldü ancak aşı, kamu sağlığı uzmanlarında halen tüm yaş gruplarına öneriliyor.

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Aşı pasaportu açıklaması tartışılan Clapton bir sonraki konserini Londra'daki Royal Albert Hall'da, 2022 Mayıs ayında verecek.

Clapton'ın ayrıca, bu yıl Eylül ayında 7 konserlik bir ABD turnesi yapacak. ABD'deki konser salonlarında şu an için aşı zorunluluğu bulunmuyor.

Eric Clapton, Covid önlemlerine karşı daha önce de bir karşı duruş sergilemiş ve karantina karşıtı bir şarkıda yer almıştı.

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