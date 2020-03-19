Roche'dan 'corona virüs' için ilaç açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, anti Covid-19 ilaçları testlerinin, "rastgele seçimle, çift-kör ve plasebo kontrollü" yöntemleri kapsamında yapılacağı belirtildi.



Merkezi Basel'de bulunan Roche'un açıklamasında, anti Covid-19 ilaçlarının testlerinin, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bürosu'nun alt birimleri arasında bulunan ABD Gelişmiş Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Yönetimi (BARDA) işbirliğiyle yürütüleceği de belirtildi.



Buna göre anti Covid-19 ilacının testlerine, Covid-19 virüsü nedeniyle küresel düzeyde tedavi görmekte olan 330 hasta alınacak.