Robottan resital: Çello performansı büyüledi

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İsveç'in Malmö şehrinde bulunan "Canlı Konser Salonu"nda senfoni orkestrasını dinlemek isteyen klasik müzik severleri, hayatlarının şokunu yaşadı.

Daily Star'da yer alan habere göre, İsveçli besteci Jacob Muhlrad yeni eserini sahnelemek için çıktığı salonda, çello enstrümanını çalması için insanlardaki kollara benzeyen aparatlara sahip bir robotu görevlendirdi.

Robot, salondaki seyircileri ve Jacob'ın müzisyen arkadaşlarını büyülerken Jacob, "Robot kullanıyor olsak da müzik hala şaşırtma yeteneğine sahip" dedi.

"Bu robot sayesinde çello benim için başka bir enstrüman haline geldi" ifadesinde bulunan Jacob, robotun Aralık ayında ABD'de bir turneye çıkmaya hazırlandığını söyledi.