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Robotlardan grev kararı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Robot#Sergi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:41

Çin'deki bir sergi salonunda robotlar, küçük bir robot tarafından “işlerini bırakmaya” ikna edildi. “Fazla mesai mi yapıyorsunuz?” diyerek diğer robotlarla iletişim başlatan küçük robot, 12 robotu salondan kaçırdı.

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Çin’de Ağustos ayında yaşanan olayda, bir robot firmasının Şanghay’daki sergi salonuna giren robot, diğer robotlarla iletişime geçerek krize neden oldu. Küçük robot diğer robotları, “işlerini bırakmaya” ikna etti ve robotları salondan kaçırdı.

Küçük robotun diğer robotları kaçırdığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, küçük robotun “Fazla mesai mi yapıyorsunuz?” diyerek diğer robotlarla iletişim başlattığı anlaşıldı. Diğer robotun “İşten hiç çıkamıyorum” dediği, küçük robotun ise “Yani eve gitmiyor musun?” diyerek karşılık verdiği duyuldu.

“Benim bir evim yok” yanıtını alan robotun diğer robotları “evine dön” talimatıyla ikna ederek kaçırdığı tespit edildi.

 

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OLAYIN PLANLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin kısa süre içerisinde geniş kitlelere yayılmasının ardından yaşananların gerçek olmadığı tartışmaları başladı.

Hangzhou merkezli firma, küçük robotun kendilerine ait olduğunu ve Şanghay’daki üretici ile işbirliği yapılarak böyle bir deneyin gerçekleştirildiğini duyurdu.

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#Çin#Robot#Sergi

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