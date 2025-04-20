Robotlar insanlara karşı... Maraton koştular

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ÇİN’in başkenti Pekin’de düzenlenen dünyanın ilk insan ve robot yarı maratonunda, 20’den fazla iki ayaklı robot yarıştı. Robotlar, teknolojik açıdan etkileyici görünseler de 21 kilometrelik yarış boyunca insanları geride bırakmaktan çok uzaklardı. Son bir yıl içinde Çin’de insansı robotlar çeşitli maratonlarda yer almış olsa da bu yarış, robotların ilk kez insanlarla birlikte koştuğu etkinlik olduğu için tarihe geçti. İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeyi sergilemek için yapılan etkinliğe çok sayıda şirket ve üniversiteden teknoloji takımları ürettikleri robotlarıyla katıldı. Robotlar hafif eğimleri olan virajlı bir parkurda koştu.

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ROBOTLARA PİL MOLASI

Yarışa katılanlar su desteği alırken, robotlara ise yeni pil desteği verildi. Ancak her pil değişimi için 10 dakika ceza süresi eklendi. Yarışı açık ara insanlar kazanırken, bitiş çizgisini geçen ilk robot olan Tiangong Ultra, rotayı 2 saat 40 dakikada tamamladı.

Bu süre, Ugandalı koşucu Jacob Kiplimo’ya ait 56.42’lik dünya rekorunun yaklaşık iki saat gerisinde kaldı. 1.8 metrelik Tiangong Ultra, yarış sırasında düşme ihtimaline karşı, ellerini sırtına koyarak yanında koşacak bir yardımcıya ihtiyaç duydu. Robotların çoğu bu tür bir desteğe ihtiyaç duyarken, birkaçı da tasmaya bağlıydı. Bazıları ise uzaktan kumanda ile yönetiliyordu. Tiangong’u üreten ekibin baş teknik sorumlusu Tang Jian, “Övünmek istemem ama Batı’daki hiçbir robot firmasının Tiangong’un sportif başarılarına ulaşabileceğini düşünmüyorum” diye konuştu.