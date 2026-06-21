Robot süpürgeler geçmişte kaldı: Yeni asistanlar tehlikeli olabilir

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Evlerde robot denildiğinde bugüne kadar akla büyük ölçüde robot süpürgeler geliyordu. Ancak bu tablo değişmek üzere. Yeni nesil ev robotları artık yalnızca yerleri temizlemek için değil, insanlarla duygusal bağ kurmak, ev hayatına eşlik etmek ve aile bireylerinin günlük rutinlerini öğrenmek için geliştiriliyor.

Bu dalganın dikkat çeken örneklerinden biri, Roomba’nın yaratıcılarından Colin Angle’ın yeni girişimi Familiar Machines & Magic tarafından geliştirilen “Familiar” adlı robot. Yumuşak, tüylü ve bir köpeği andıran boyutlardaki bu robot, yapay zekadan yararlanarak ev halkıyla daha yakın ilişki kurmayı hedefliyor.

EVDE YENİ DÖNEM



Familiar, klasik robot süpürgelerden farklı olarak evin içinde dolaşabilen, sahiplerini odadan odaya takip edebilen ve onların davranışlarını zaman içinde öğrenebilen bir robot olarak tanıtılıyor. Şirket, robotun mümkün olduğunca cihaz üzerinde çalışan yerel sistemlerle çalışacağını, varsayılan olarak verileri buluta göndermeyeceğini ve internete erişim için kullanıcı izni isteyeceğini belirtiyor.

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Bu yaklaşım, ev robotları söz konusu olduğunda en büyük endişelerden biri olan mahremiyet riskini azaltmayı amaçlıyor. Çünkü internete bağlanan her cihaz gibi, evde hareket eden ve veri toplayan robotlar da siber saldırılara açık hale gelebiliyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, internete bağlı ev robotlarının uzaktan ele geçirilebileceğini göstermişti. Yapay zekanın bu cihazlara eklenmesi ise güvenlik açıklarını daha karmaşık hale getirebilir. Bir robot süpürgenin hack’lenmesi en fazla kullanıcıyı merdiven başında tökezletebilirken, daha büyük ve hareket kabiliyeti yüksek bir sosyal robotun yaratacağı risk çok daha ciddi olabilir.

SEVİMLİLİK TUZAĞI



Ancak uzmanlara göre mesele yalnızca siber güvenlik değil. Yeni nesil ev robotlarının asıl farkı, insanlarla duygusal ilişki kurmak üzere tasarlanmaları. Sevimli yüz ifadeleri, yumuşak hareketler, hayvan benzeri davranışlar ve yapay zeka destekli tepkiler, kullanıcıların bu makineleri sıradan bir cihaz gibi değil, evin bir üyesi gibi görmesine yol açabilir.

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Bu durum tamamen yeni de değil. İnsanlar yıllardır robot süpürgelerine isim veriyor, onları evcil hayvan gibi benimsiyor, hatta bozulduklarında duygusal tepki gösterebiliyor. Sony’nin robot köpeği AIBO bunun en bilinen örneklerinden biri olmuştu. AIBO üretimi ve servis desteği sona erdiğinde bazı sahipleri robotları için yedek parça bağış programları düzenlemiş, Japonya’da robot köpekler için toplu cenaze törenleri yapılmıştı.

Yeni nesil yapay zeka robotları ise AIBO’dan çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede. Bu cihazlar yalnızca hareket etmeyecek; sahiplerinin ruh halini, alışkanlıklarını, ses tonunu, yüz ifadelerini ve ev içindeki davranışlarını da anlamaya çalışacak.

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DUYGUSAL BAĞ RİSKİ



Sosyal robotlar üzerine çalışan uzmanlar, insanların antropomorfik yani insana ya da hayvana benzer özellikler taşıyan makinelere hızla bağlanabildiğini vurguluyor. Bu bağ, özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, çocuklar veya duygusal desteğe ihtiyaç duyan kişiler için güçlü hale gelebilir.

Sorun da tam burada başlıyor. Kullanıcı, karşısındaki şeyi sadık ve sevimli bir ev arkadaşı gibi görürken, robot aslında bir şirket tarafından tasarlanmış, güncellenmiş ve kontrol edilen bir teknoloji ürünü olmaya devam ediyor. Bugün “arkadaş” gibi davranan bir robot, yarın yeni abonelik modeli, sanal aksesuarlar ya da ücretli özelliklerle kullanıcıyı yönlendirmeye başlayabilir.

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Bu nedenle bazı uzmanlar, sevimli ev robotlarını “duygusal savunmasızlık üreten makineler” olarak tanımlıyor. Kullanıcı robotun gerçek bir canlı olmadığını bilse bile, ona bağlanması manipülasyon riskini ortadan kaldırmıyor.

BEKLENTİ FARKI



Robotlarla insanlar arasındaki ilişkinin en karmaşık noktalarından biri de “beklenti farkı”. Bir robot insana çok benzerse ama insan gibi davranamazsa rahatsız edici bulunabiliyor. Bu etki “tekinsiz vadi” olarak biliniyor. Bu nedenle bazı tasarımcılar robotlarını doğrudan insan, köpek ya da kedi gibi göstermemeyi tercih ediyor.

Familiar’ın da tam olarak bilinen bir hayvana benzemeyen, ancak sarılma ve dokunma isteği uyandıran bir tasarımla geliştirilmesi tesadüf değil. Amaç, kullanıcıda tanıdık bir canlı hissi yaratırken belirli bir hayvan türüne dair beklentileri azaltmak.

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Benzer bir yaklaşım, hastanelerde ve bakım merkezlerinde kullanılan beyaz fok balığı görünümlü Paro robotunda da görülmüştü. Bebek fok tercihi, insanların bu hayvanı tanımasına rağmen davranışları hakkında güçlü beklentilere sahip olmamasına dayanıyordu.

VERİDEN DAHA FAZLASI



Şirketler gizlilik sözü verse de ev robotlarının geleceği, yalnızca veri güvenliği başlığıyla sınırlı değil. Yapay zeka destekli bir robot; büyük dil modellerine, internete, sensörlere ve belki de başka cihazlarla bağlantılı ağlara eriştiğinde, klasik bir evcil hayvandan çok daha geniş bir etki alanına sahip oluyor.

Kullanıcının gördüğü şey tüylü, sevimli ve sadık bir ev arkadaşı olabilir. Ancak arka planda çalışan sistem; verileri işleyen, davranışları analiz eden, güncellemelerle değişebilen ve ticari kararlarla yönlendirilebilen bir teknoloji platformudur.

Bu yüzden ev robotlarının yükselişi yalnızca “geleceğin evcil hayvanı” ya da “akıllı evin yeni üyesi” olarak görülmemeli. Asıl soru şu: İnsanlar kendilerine sevgiyle bakan bir makineye ne kadar direnebilir?

Yakın gelecekte kapıda sizi bekleyen şey, kuyruğunu sallayan bir robot olabilir. Size gününüzün nasıl geçtiğini sorabilir, yürüyüşe çıkmanız için nazikçe ısrar edebilir, moraliniz bozuksa yanınıza sokulabilir. Bir süre sonra onu yalnızca bir cihaz olarak görmek zorlaşabilir.

Ve belki de en büyük risk tam olarak budur.