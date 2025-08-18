Robot insan doğuracak

Haberin Devamı

Çin’in Guangzhou kentinde faaliyet gösteren Kaiwa isimli teknoloji şirketi, dünyanın ‘insan bebek’ doğurabilen ilk insansı robotunu üretmeye hazırlanıyor. Şirketin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, yaptığı açıklamada yapay bir rahmin artık robotun karnına yerleştirilerek hamilelik sürecinin gerçek zamanlı simülasyonunun yapılabileceğini duyurdu. Dr. Zhang, robotun döllenmeden doğuma kadar olan 9 aylık süreçte gerçek bir hamilelik sürecini taklit edeceğini ve bebeğin robotun vücudundaki yapay rahimde gelişeceğini ifade etti. Yapay rahme yerleştirilen bebek, yapay amniyotik sıvı içinde büyüyecek ve besinleri bir tüp aracılığıyla alacak. Ancak döllenmenin nasıl gerçekleşeceği ya da embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği henüz netlik kazanmadı. Gelecek yıl ilk prototipi piyasaya çıkacak olan robotun yaklaşık 100 bin yuan (yaklaşık 570 bin TL) fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

Haberin Devamı

BİR BEDELİ VAR

Yapay rahim teknolojisi, Çin’de giderek artan kısırlık oranlarına çözüm sunması açısından ‘tıbbi devrim’ olarak sunulsa da, uzmanlar bu yeniliğin birçok etik riski barındırdığı konusunda uyarıyor. Anne ile bağ kurmadan büyüyen bir bebeğin gelişiminde ciddi sorunlar yaşanabileceğini savunan uzmanlar, robotlu hamileliğin insan biyolojisinin karmaşık yapısını yeterince hesaba katmadığını savunuyor.

Yapay rahim fikri daha önce erken doğan kuzuların ‘biyobag’ adlı sistem kullanılarak yaşatılmasıyla denenmişti. Ancak bir insan bebeğinin hamilelik sürecinin tamamını bu şekilde geçirmesi dünya tarihinde bir ilk olacak.