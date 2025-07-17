RobIn Hood'un kemikleri sızladı

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İngiltere’de Newcastle Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, 2023 yılının eylül ayında İngiltere’nin simgelerinden biri olan Sycamore Gap akçaağacını keserek Hadrian Duvarı’nın üzerine deviren Daniel Graham (39) ve Adam Carruthers (32), “kasıtlı ve düşüncesiz bir vandallıktan” suçlu bulunarak 4’er yılı aşan süreyle hapse çarptırıldı. Mahkeme sürecinde ortaya çıkan bilgilere göre, olay gecesinde alkol etkisi altında olan Carruthers ağacı keserken, Graham da o anları videoya aldı. Kesim işlemi yalnızca üç dakika sürdü. Savcılık, iki arkadaşın “aptalca görev”i bir çeşit şaka gösteri amacıyla gerçekleştirdiğini vurguladı. İkili, yasa dışı ağaç kesimi nedeniyle hapis cezası verilen ilk kişiler oldu.

Ağacın kesimi, İngiltere’de ve dünya çapında büyük tepkiyle karşılanmıştı. Ağaçtaki hasarın 622 bin pounddan (33.5 milyon TL) fazla olduğu tahmin edilirken, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Hadrian Duvarı’ndaki hasarın ise bin 144 pound (62 bin TL) olduğu düşünülüyor.

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‘YILIN AĞACI’ SEÇİLMİŞTİ

Yaklaşık 200 yaşındaki akçaağaç, İngiltere’nin kuzeyinde, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hadrian Duvarı’nın yanında yer alıyordu. 2016 yılında “Yılın Ağacı” seçilen simge ağaç, ünlü oyuncu Kevin Costner’ın başrolünde oynadığı 1991 yapımı “Robin Hood: Prince of Thieves” filminde de yer alarak uluslararası üne kavuşmuştu.