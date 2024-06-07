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Robert Fico saldırganı affetti

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#Slovakya#Robert Fico#Saldırgan
Robert Fico saldırganı affetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

Slovakya’da 15 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve iki farklı ameliyat geçiren Başbakan Robert Fico, saldırı sonrasında ilk defa açıklamalarda bulundu.

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Bratislava’daki evinde Facebook hesabından paylaştığı videoda Slovak başbakan, saldırının suçunu Slovakya’nın muhalefetine, “hükümet karşıtı medyaya” ve yabancılar tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarına yükledi. 71 yaşındaki saldırgan Juraj Cintula’ya karşı herhangi bir nefret duygusu beslemediğini kaydeden Fico, “Aktif bir yasal işlem başlatmayacağım veya tazminat talep etmeyeceğim, onu ve yaptığı şeyi affediyorum. Bunu neden yaptığını kendi zihninde halletmesine izin veriyorum” ifadesini kullandı.

Fico, her şeyin yolunda gitmesi halinde haziran ayının sonunda işinin başına döneceğini söyledi. Öte yandan Slovakya Anayasası’na göre cumhurbaşkanının suçluları affetme yetkisi var, başbakanın ise böyle bir yetkisi yok. Bu nedenle Fico’nun saldırganı affetmesine rağmen hakkında dava açılması ihtimali bulunuyor.

 

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#Slovakya#Robert Fico#Saldırgan

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