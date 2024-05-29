Robert De Niro’dan Trump’a sert sözler: Palyaçonun teki!

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Ünlü oyuncu Robert De Niro, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyasında eski Başkan Donald Trump’ı hedef aldı.

New York’ta Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davasının görüldüğü Yüksek Mahkeme’ye birkaç metre mesafede gerçekleştirilen seçim kampanyası etkinliğinde konuşan De Niro, Trump ilk kez aday olduğunda insanların bunu şaka gibi algıladıklarını ileri sürdü.

Oscar ödüllü oyuncu, “Bu gibi palyaçoların ancak acımasız diktatörlere dönüştükten sonra ciddiye alınmaya başlandığını gösteren tarih derslerini unuttuk. Ama Trump sayesinde ikinci bir şansımız var ve artık kimse gülmüyor. Kendisini oylarımızla bu kez nihai olarak durdurmanın zamanı geldi” dedi.

“BEYAZ SARAY’A GİRERSE, BİR DAHA ASLA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM”

Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi halinde ABD’lilerin garanti olarak gördükleri sivil özgürlüklerin buharlaşıp gittiğini ve seçimlerin kaldırıldığını görebileceğini ileri süren De Niro, “Eğer Beyaz Saray’a girerse, bir daha asla çıkmayacağını söyleyebilirim” diye konuştu.

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De Niro, “Bu şehri seviyorum. Yok edilsin istemiyorum. Donald Trump sadece bir şehri değil, ülkeyi yok etmek istiyor. Nihayetinde dünyayı bile yok edebilir” ifadelerini kullandı. De Niro, “Biz New Yorklular, kendisini önemli biri gibi göstermeye çalışan bayağı ve ahlaksız bir emlak pazarlamacısı ve attığı yalanlarla gazetelere çıkmaya çalışan iki paralık bir çapkın iken tahammül edebiliyorduk. Palyaçonun teki. Onu kimse ciddiye almıyordu. Şimdi ciddiye alınıyor” şeklinde konuştu.

Trump’ın seçim kampanyası yetkilileri ise, De Niro’nun katıldığı etkinliğin Biden tarafının içinde bulunduğu çaresizliği ortaya koyduğunu savundu. Trump’ın Seçim Kampanyası Sözcüsü Jason Miller, Biden’ı “yıldızı sönmüş” bir oyuncuyu kampanyası için çalıştırmakla suçladı.