Riyad’ın Kaan ilgisi ABD’yi rahatsız etmiş

‘NİYE KAAN İSTİYORSUNUZ’

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili MEE’ye verdiği demeçte, “Suudilere, ABD’nin karşılamadığını düşündüğünüz hangi ihtiyacınız var da Kaan için Türkiye’ye gidiyorsunuz” mesajının verildiğini aktardı. Zira ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Haberde Washington’dan gelen baskının ardından Suudi Arabistan yönetiminin Pakistan’dan JF-17 savaş uçağını satın almayacağına dair ABD’ye güvence verdiği; ancak Amerikalı yetkililerin Riyad’ın Kaan’ın üretim programına katılımı konusunda benzer bir garanti alamadığı belirtildi.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette Kaan için ortak yatırım anlaşmasının her an imzalanabileceğini açıklamıştı. Bu ay Riyad’daki Dünya Savunma Fuarı’nda Kaan savaş uçağının Suudi bayraklı bir maketi sergilenmişti. Uzmanlara göre Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sunduğu en büyük avantaj, ABD’nin henüz paylaşmadığı ortak üretim ve teknoloji transferi imkânı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ‘Vizyon 2030’ planı, savunma harcamalarının yüzde 50’sinin yerli üretimle karşılanmasını hedefliyor.