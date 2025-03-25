Riyad’da Ukrayna pazarlığı başladı... İşte müzakere masasının şifreleri

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Suudi Arabistan’ı başkenti Riyad’da ABD, Rusya ve Ukrayna teknik heyetleri arasında başlayan görüşmeler dünya tarafından “Acaba bu sefer Ukrayna savaşında ateşkes sağlanır mı” beklentilerine yol açarken, Ritz Carlton otelinde yapılan müzakereler kapsamlı ateşkes yerine bir dizi yeni soru işareti yaratacağa benziyor.

Riyad’daki ikinci turu görüşmelere Amerikan tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton, Trump Özel Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg’un iki yardımcısıyla ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un katıldığı bildirildi. Görüşmelerde Rusya heyetinde Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkan danışmanı Sergey Beseda temsil ediyor. Ukrayna’yı ise Savunma Bakanı Rustem Umerov, Cumhurbaşkanlığı ofisi yardımcılarından Pavel Palisa ve enerji kaynakları alanında uzmanlar temsil ediyor. Riyad’da iki taraf da kendi şartlarını kabul ettirmeye çalışıyor.

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İŞTE O BAŞLIKLAR

ATEŞKES: ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin’in 12 Mart telefon görüşmesinde sözde kabul ettikleri 30 günlük kısıtlı ateşkes hâlâ çalışmıyor. Ukrayna heyeti önceki gün ABD heyetiyle yine Riyad’da ön görüşme yaparak, Ukrayna’da sadece enerji değil, binlerce sivil altyapı listesini verdi. Ateşkesin olabilmesi için Rus tarafının bu listede yer alan Ukrayna’daki alt yapıyı vurmaması istendi. Rus tarafı daha geniş kapsamlı listeyi kabul etmeye yanaşmıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısıtlı ateşkesin Putin tarafından ilan edildiği gibi sadece enerji altyapısı için geçerli olduğuna ısrar ediyor.

KARADENİZ: ABD tarafı 2022’de Türkiye ve BM girişimiyle sağlanan tahıl koridorunu yeniden canlandırmak istiyor. Karadeniz’de ateşkesi Rus tarafı daha çok arzuluyor. Çünkü cephede ciddi kayıplar veren Ukrayna ordusu, Rusya’nın Karadeniz’deki petrol tesisi ve tanker gemilerini hedefe almış durumda. Ukrayna’nın Rusya’nın petrol tesisleri ve tankerlerini hedef alması Moskova’ya zarar verebilir.

PUTİN’DEN OYALAMA TAKTİĞİ Mİ

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Rus heyetinde daha düşük seviyeli temsilcilerin yer alması ‘Putin anlaşma isteseydi daha yetkili isimleri yollardı’ tartışmalarına yol açtı. Eskiden Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Grigoriy Karasin hali hazırda Federasyon Konseyi’nde sıradan bir senatör. Rus heyetindeki ikinci isim Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkan danışmanı Sergey Beseda ise 24 Şubat 2022’de Ukrayna savaşı başlarken Putin’e “Harekât birkaç günde zaferimizle biter. Ukrayna halkı bizim gelişimizi bekliyor” yanıltıcı istihbaratını veren kişi. Dolayısıyla Rusya’nın düşük seviyeli temsili Putin’in ABD Başkanı Trump’ı oyalama taktiği olarak değerlendiriliyor.