Riyad’da Gazze zirvesi! Arap ülkeleri tehcire alternatif arıyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal Gazze planına alternatif arayan Arap liderler bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplanıyor. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yanı sıra zirveye Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderleri katılıyor. Gazze’nin ABD tarafından kontrol edilmesi ve sakinlerinin sınırdışı edilmesini savunan Trump’a tepki gösteren Arap liderler, 4 Mart’ta Kahire’de yapılacak daha geniş kapsamlı Arap Birliği toplantısı öncesinde asgari müşterekte buluşmaya çalışacak.

4 MART’TA AÇIKLANACAK

Trump’a ortak bir yanıt verilmesi de beklenen zirvede Filistin topraklarını kimin yöneteceği ve yeniden inşa masraflarını kimin karşılayacağına dair konular ele alınacak. Gazze’nin geleceğinde Hamas’ın rolünün olup olmayacağının da masaya yatırılacağı öngörülüyor. Middle East Monitor’e göre ise toplantıda geliştirilecek plan 4 Mart’ta Kahire’de yapılacak acil Arap Birliği zirvesinde diğer üye ülkelere sunulacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, geçen hafta Filistinlileri yerinden etmeden Gazze’yi yeniden inşa etmek için kapsamlı bir plan hazırladıklarını doğrulamıştı.

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20 MİLYAR DOLAR TOPLANACAK

Arap medyasında tartışılan alternatif planlardan birine göre, Gazze’yi Hamas olmadan yönetecek bir Filistin ulusal komitesi kurulması gündemde. Mısır’ın önerdiği plana göre, Gazze’nin yeniden inşası için Arap ve Körfez ülkelerinden üç yıl içinde en az 20 milyar dolar toplanması hedefleniyor. Önceki gün Middle East Eye haber sitesi, alternatif bir plan hazırlayan Mısır ve Ürdün’ün ABD Başkanı Trump’ı Gazze’den zorunlu göç fikrinden vazgeçirmeyi başardıklarını öne sürmüştü. Haberde ayrıca Hamas’ın ve Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi yetkililerin, yeni bir yönetim için kenara çekilmeyi kabul ettiği de iddia edilmişti.