‘Riyad’a Prens ile görüşmeye gitmiyorum’

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Biden, seçilmeden önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında İstanbul’da Suudi Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Veliaht Prens Muhammed’i hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Basın Biden’a ziyarette bu konuyu nasıl ele alacağını sordu. Biden, “Şimdiye kadar nasıl ele aldıysam öyle. MBS ile görüşmeyeceğim. Oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak” yanıtını verdi. Biden, ziyarette Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşecek, Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine de katılacak.

BIDEN BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

Haftasonu tatilini geçirdiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach bölgesinde bisiklete binen ABD Başkanı Biden, yol kenarında bekleyenlerle konuşmak üzere durmaya çalışırken düştü. Hemen ayağa kalkan 79 yaşındaki başkan ‘İyiyim’ dedi.

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