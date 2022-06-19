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‘Riyad’a Prens ile görüşmeye gitmiyorum’

#ABD#Suudi Arabistan#Ukrayna
‘Riyad’a Prens ile görüşmeye gitmiyorum’

Ukrayna krizinin gölgesinde petrol konusunda da görüşmeler yapmak üzere gelecek ay Suudi Arabistan’a gitmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, bu ülkeye uluslararası bir toplantı için gittiğini, Suudi Prens Muhammed bin Selman (MBS) ile görüşmeyeceğini, ancak Prens’in bu toplantının bir parçası olduğunu söyledi.

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Biden, seçilmeden önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında İstanbul’da Suudi Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Veliaht Prens Muhammed’i hedef alan açıklamalar yapmıştı.

‘Riyad’a Prens ile görüşmeye gitmiyorum’

Basın Biden’a ziyarette bu konuyu nasıl ele alacağını sordu. Biden, “Şimdiye kadar nasıl ele aldıysam öyle. MBS ile görüşmeyeceğim. Oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak” yanıtını verdi. Biden, ziyarette Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşecek, Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine de katılacak.

BIDEN BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

Haftasonu tatilini geçirdiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach bölgesinde bisiklete binen ABD Başkanı Biden, yol kenarında bekleyenlerle konuşmak üzere durmaya çalışırken düştü. Hemen ayağa kalkan 79 yaşındaki başkan ‘İyiyim’ dedi.

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‘Riyad’a Prens ile görüşmeye gitmiyorum’

 

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#ABD#Suudi Arabistan#Ukrayna

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