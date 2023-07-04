Riyad, İsveç elçisini bakanlığa çağırdı

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İsveç’in başkenti Stockholm’de Kurban Bayramı’nın ilk günü cami önünde Kuran-ı Kerim yakılmasıyla ilgili tepkiler sürüyor. Suudi Arabistan, Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç’in Riyad Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Suudi Arabistan bu utanç verici eylemi kati olarak reddediyor” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsveç hükümetinden “halklar ve devletler arasında bulunması gereken saygıyı baltalayan, hoşgörü ve itidal gibi değerlerle çelişen eylemlerin durdurulması” talep edildi. İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan büyük caminin önünde Iraklı Salwan Momika isimli bir kişi 28 Haziran’da polis koruması altında Kuran-ı Kerim’i önce tekmeleyip ardından yakmıştı. Suudi Arabistan, Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemini 29 Haziran’da kınamıştı.

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PAPA DA KURAN’A HAKARETİ KINADI

İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasına bir tepki de Katolik âleminin ruhani lideri Papa Françesko’dan geldi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El İttihad gazetesine konuşan Papa Françesko, Kuran-ı Kerim’in yakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu tür eylemlerin kendisini öfkelendirdiğini ve tiksindirdiğini ifade eden Papa, “Kutsal sayılan her kitaba ve bu kitaba inananlara saygı gösterilmelidir” dedi. Papa, bu tür eylemleri reddettiğini ve izin verilmesini kınadığını vurguladı.

Papa Françesko

Iraklı Salwan Momika’nın bayramın ilk günü Kuran-ı Kerim yakması, İsveç polisinin de bu eyleme gözcülük etmesi Müslüman âleminde büyük tepki çekmişti. Eylem tam da İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye’den onay beklediği bir döneme gelmesi dikkat çekmişti.