Riyad, ABD’yi uyardı: İran’dan ülkemize saldırı gelebilir

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Suudi Arabistan’ın ABD makamlarıyla paylaştığı istihbarata göre İran’ın eylül ayından bu yana ülkede devam eden Mahsa Amini protestolarından dikkati uzaklaştırmak için Suudi Arabistan’a ve Irak’ın Erbil kentine saldırılar düzenlemeye hazır olduğu belirtildi. ABD istihbaratının da bilgiyi doğruladığı ve gelişmenin “yakında ya da 48 saat içinde” bir saldırı tehdidi olarak değerlendirildiği bildirildi. Kürt asıllı Mahsa Amini’nin tesettür zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı sırada ölmesi ülkeyi karıştırmış, gençleri sokağa dökmüştü.

‘TEREDDÜT ETMEYİZ’

Suudi Arabistan ya da İran makamlarından iddialara ilişkin açıklama gelmezken ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price basın brifinginde yaptığı değerlendirmede, “Böylesine bir tehdidin varlığından endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri, diplomatik ve istihbarat kanallarından sürekli irtibat halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı. Price, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu da belirtti.