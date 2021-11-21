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Rittenhouse'un beraat etmesi ABD'yi karıştırdı, birçok kentte protestolar düzenlendi

#Kyle Rittenhouse#Beraat Kararı #PROTESTO
Rittenhouseun beraat etmesi ABDyi karıştırdı, birçok kentte protestolar düzenlendi

ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'un berat etmesinin ardından, ülke genelinde bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

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ABD'de geçen yıl Kenosha şehrinde ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'un berat etmesinin ardından, ülke genelinde bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

Oregon eyaletinin Portland kentinde, Rittenhouse'un jüri tarafından aklanmasına tepki gösteren protestocular, camları kırıp polise ellerindeki nesneleri fırlatması üzerine, polis kentte isyan durumu ilan etti.

Kenosha'da da mahkeme önünde bekleyen karşıt protestocular arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Chicago ve New York'ta da beraat kararına tepki olarak protestolar düzenlendi.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, siyasetçiler ve Rittenhouse'un öldürdüğü kişilerin aileleri ise şiddetten kaçınılması ve protestoların barışçıl olması çağrısı yaptı.

ABD'de toplumda ayrışmaya neden olan davada beraat kararına farklı tepkiler geldi.

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Rittenhouseun beraat etmesi ABDyi karıştırdı, birçok kentte protestolar düzenlendi

New York'un Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Vekili Alexandria Ocasio-Cortez, Rittenhouse'un aklanmasını kınarken, beraat kararı bazı muhafazakar çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da "Bu meşru müdafaa değilse, ne peki" açıklamasıyla beraat kararını savundu.

Kenosha kentinde geçen yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse davasında jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermişti.

Rittenhouse kendisine yöneltilen beş ayrı suçlamanın tamamından aklanmıştı.

Mahkeme süresince savcılar, Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçlarken, avukatları 18 yaşındaki müvekkillerinin, küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu savundu.

 

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#Kyle Rittenhouse#Beraat Kararı #PROTESTO

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