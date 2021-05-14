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Dünya
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rihanna: Bu döngü artık kırılmalı

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Rihanna: Bu döngü artık kırılmalı

Ünlü şarkıcı Rihanna, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, “Kalbim Filistin ve İsrail arasında yaşanan olayları gördükçe kırılıyor. Olanlara bakmaya dayanamıyorum. Filistinli ve İsrailli masum çocuklar sığınaklarda saklanıyor, yalnızca Gazze’de 40’tan fazla kişi hayatını kaybetti ve bunlardan en az 13’ü de masum çocuklardı! Ne yazık ki masum insanların, hükümetin önceden uyguladığı ve aşırılık yanlısı kavramların kurbanı olduğunu izliyoruz ve bu döngünün artık kırılması gerekiyor!” ifadelerini kullanan Rihanna, sosyal medya kullanıcılarından hem destek hem tepki gördü.

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