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Riemann hipotezine bulduğu çözümün 250 bin sayfayı aşan bir çalışma gerektireceği açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Alpöge, konuya açıklık getiren yeni bir duyuru yayımladı. Türk matematikçi, büyük sayıların kendisine komik geldiğini ve önceki açıklamasında mizahi bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

Açıklamasının beklemediği ölçüde ciddiye alındığını kaydeden Alpöge, duyurunun ardından birkaç gün boyunca sosyal medyada konuşmak istemediğini belirtti. Alpöge, çalışmalarının teknik boyutuna ilişkin eleştirileri de kabul ederek bazı konularda daha sorumlu davranması gerektiğini dile getirdi.

'NEDEN ŞAKA YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ ANLADIM'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent Alpöge, kullandığı matematiksel ifadelerle bunun anlaşılmasını sağlamaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını aktardı. Alpöge, açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan mizahi paylaşımları ise eğlenceli bulduğunu kaydetti.

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Fields Madalyası sahibi ünlü matematikçi Terence Tao'nun akademik makalelerde şaka yapılmaması yönündeki tavsiyesini hatırlatan Alpöge, yaşanan gelişmelerin ardından bu tavsiyenin önemini daha iyi anladığını ifade etti.

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

Matematiksel ispatların bilgisayar ortamında doğrulanmasını sağlayan Lean sistemindeki çalışmalarına yönelik eleştirilere de değinen Alpöge, hazırladığı kodların gereksiz ve düzensiz unsurlar içerdiğini kabul etti. Kodların düzenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Alpöge, bu konudaki sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurguladı.

Alpöge, geçmişte bazı teoremleri yazıya dökmesinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü ifade ederek, bu kez daha sorumlu hareket etmeyi umduğunu bildirdi. Levent Alpöge, mevcut çalışmalarındaki bazı unsurların ilerleyen süreçte gereksiz olduğunun ortaya çıkabileceğini de vurguladı.

Riemann hipotezine ilişkin görüşlerini de paylaşan Alpöge, problemin uygun bir matematiksel çerçeve içerisinde daha kolay çözülebilmesi gerektiğini savundu. Alpöge, karşılaşılan ciddi güçlüklerin, mevcut matematiksel çerçevenin yetersizliğinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

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ALPÖGE'NİN 'OKUNAMAYACAK KADAR UZUN METİN' AÇIKLAMASI

Wall Street Journal'ın haberine göre Alpöge, Riemann hipotezinin çözümü için yapay zekaya bir dizi fikre odaklanma komutu vermişti. Alpöge, daha sonra Claude'un "kendisini hayrete düşürmeye başlayarak" çözüme ulaştığını belirtmişti.

Çalışmasını henüz makale olarak yayınlamayan Alpöge, "Okunamayacak kadar uzun bir metin yayınlamak uygun olmazdı" açıklamasını yapmıştı.

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Anthropic yönetimiyle çözümü duyurmadan önce bir görüşme gerçekleştiren Alpöge, bu görüşmenin ardından çözümü paylaşma kararı almıştı.

Alpöge, "Bu problem benim için çocukluğumdan beri kutsal kaseydi. Daha fazla bekleseydim yaşayamazdım" demişti.

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Alpöge'nin Riemann hipotezini çözdüğünü duyurması matematikçiler arasında tartışmalara yol açtı. Daha önce OpenAI'ın yapay zeka modelinin Navier-Stokes problemini çözdüğü bildirilmişti.

RIEMANN HİPOTEZİ NEDİR

Matematik dünyasının en önemli çözülememiş problemlerinden biri olan Riemann Hipotezi, Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından 1859 yılında ortaya atıldı. Asal sayıların dağılımını anlamaya yönelik hipotez, Riemann zeta fonksiyonunun trivial olmayan tüm sıfırlarının karmaşık düzlemde gerçek kısmı 1/2 olan doğru üzerinde bulunduğunu öne sürüyor.

Sayılar teorisinin temel problemleri arasında gösterilen hipotezin doğrulanması, asal sayıların dağılımına ilişkin matematiksel bilgilerin daha kesin biçimde açıklanmasına katkı sağlayabilir. Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenen yedi Milenyum Problemi arasında yer alan Riemann Hipotezi'nin çözümü için 1 milyon dolarlık ödül bulunuyor. Bugüne kadar milyarlarca sıfırın hipotezle uyumlu olduğu hesaplamalarla doğrulansa da problemin tüm durumlar için geçerli olduğunu gösteren ve matematik dünyasında kabul gören kesin bir ispat henüz ortaya konulamadı.

Gözden Kaçmasın Türk matematikçi Levent Alpöge, Riemann hipotezini çözdüğünü açıkladı Haberi görüntüle