Richard Moore endişeli... Dünyayı hiç bu kadar dağınık görmedim

38 yıllık kariyerinde dünyayı hiç bugünkü kadar darmadağınık görmediğini kaydeden Moore, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı ve Washington-Pekin geriliminin büyük güçler arasında tehlikeli riskleri arttırdığını savundu.

PUTİN ANLAŞMAK İSTEMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile barış anlaşması imzalamaya niyeti olmadığını savunan Moore, “Putin açıkça bizimle oynamaya çalışıyor. O bir istihbaratçı. Bu tip insanları tanırım” diye konuştu. ABD Başkanı Trump yönetiminde Rusya hakkında bir değişim görmediğini kaydeden Moore, Putin’in bir anlaşma yapma niyetinde olmadığını söyledi. Batı’nın uzun menzilli silah izni ve finans desteğiyle baskıyı artırması gerektiğini de vurgulayan Moore, aksi halde bunun Çin lideri Şi Cinping’e de “Batı zayıf” mesajı vereceğini savundu.