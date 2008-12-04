Rice Pakistan'da teröre karşı sertlik istedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice, Hindistan'ın Mumbai kentindeki saldırıların ardından terörizme karşı “sert bir çizgi izlenmesi” çağrısında bulundu.

Rice, sürpriz bir ziyaret yaptığı Pakistan'a giderken beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, terörizm ve aşırılık tehditlerine karşı tüm ülkelerin sert bir çizgi izlemesi gerektiğini, İslamabad'a da bunu tartışmaya gittiğini söyledi.



Yeni Delhi ile İslamabad arasında arabulucu rolü oynamadığına dikkat çeken Rice, terörizm tehdidini bertaraf etmenin bir bütün olarak Pakistan liderliğinin sorumluluğu altında olduğunu ifade etti. Rice, Pakistan'a mesaj götürmediğini de vurguladı.



Hindistan'dan Pakistan'a geçen Rice, burada Pakistan'da Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve Genelkurmay Başkanı Eşfak Kayani ile bir araya gelecek.



Rice, Mumbai saldırılarının ardından geldiği Hindistan'da da bir dizi yetkiliyle görüşmüştü. Mumbai'de, geçen hafta aralarında gar ile otellerin de bulunduğu yaklaşık 10 yere düzenlenen saldırılarda 171 kişi hayatını kaybetmişti. Hindistan, Dekkan Mücahitleri'nin üstlendiği saldırıların arkasında Pakistanlı militan grup Leşkeri Tayyibe'nin bulunduğunu savunuyor.

