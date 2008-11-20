Rice, Kaddafi'nin oğluyla görüştü

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Libya lideri Muammer el Kaddafi'nin oğlu Seyf el İslam'dan, Libyalı siyasal muhalif Fethi el Cahmi'nin serbest bırakılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sean McCormack, Rice'ın, Washington'daki bürosunda Kaddafi'nin oğlu Seyf ile yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanısıra, Libya'da yaşanan gelişmelerin de gündeme geldiğini söyledi.



Görüşmede, kendi isteği dışında Trablusgarp'taki bir sağlık kliniğinde tutulan eski eyalet valisi Fethi'nin durumunun gündeme getirildiğini belirten McCormack, bu konuyu izleyeceklerini bildirdi ve “Ne yapacaklarını söyleyemeyiz ama bunun endişe yaratan bir konu olduğunu ve serbest bırakılmasını istediğimizi söyledik” dedi.



McCormack, Rice'in Seyf ile, Libya'da etkili biri olması nedeniyle görüştüğünü de kaydetti.



Kaddafi Vakfı'nın başkanı olan Seyf'in, Libya'da değişiklik isyetenlerin başında geldiği belirtiliyor.



Fethi'nin ABD'de yaşayan kardeşi Muhammed El Cahmi, görüşmede kardeşinin durumunu gündeme getirdiği için Rice'a teşekkür etti ve kardeşi dahil Libya'daki tüm siyasal tutukluların serbest bırakılmasını istedi.



Rice'ın eylül ayında Libya'ya yaptığı ziyaret, bir ABD Dışişleri Bakanı'nın son 50 yıl içinde bu ülkeye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.



