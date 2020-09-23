Rezil manşeti yeniden yayınladı

‘Erdoğan Dimokratia’ya suç duyurusunda bulunuyor. Onur duyarız’ başlığı ile yayınlanan gazete, birinci sayfasında o küfürlü manşetinin küpürüne geniş yer verdi. Başyazıda ise, “Biz vatana hizmet ettik. Ulusun düşmanına karşı narin olamayız” denildi. Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunmasına, birkaç istisna hariç Yunan medyasının ve biri hariç siyasi partilerin duyarsız kalmalarına tepki gösteren Dimokratia, “Haber, sabah saatlerinde gündemin ilk sırasında iken daha sonra birden bire sitelerden kayboldu. Bu durum, haberin Başbakanlıktan verilen talimat üzerine sitelerden kaldırılmış olabileceği şüphesi yaratıyor” diye yazdı. İktidar partisi Yeni Demokrasi’nin Avrupa milletvekili eski yazar Yorgo Kirtsos ise, ‘Parapolitika’ radyosuna verdiği demecinde, “Dimokratia gazetesi, partiyi ve hükümeti sürekli sabote etmeye çalışıyor” dedi.