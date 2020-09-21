Rezalet yayına devam etti

Gazetenin yazarlarından Failos Kraniditis yazısında, fotoğrafına yer verdiği rezil manşeti çerçeveletip asacağını ileri sürdü. Yazılarında Türkiye ve Türkler hakkındaki düşmanlığını gizlemeyen, bir dönem Abdullah Öcalan’ın avukatları arasında yer alan ve son olarak da “Yeni Sağ” adlı bir parti kuran Kranidiotis, sosyal medya hesabında da her Yunan vatanseverin Türkiye’ye düşman olması gerektiğini iddia etti. Yunan Dışişleri Bakanlığı “Dimokratia” gazetesinin rezil manşetini aynı gün kınamıştı.

ZİRVE SONRASI GÖRÜŞME

ATİNA’da istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasının eşzamanlı açıklanması ve heyetlerin 24-25 Eylül’deki AB Zirvesi’nden hemen sonra bir araya gelmeleri bekleniyor. Yunan medyasında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Diplomasi Büro Şefi Eleni Surani ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in danışmanı Jan Hecker arasında geçen cuma yapılan telekonferansta istikşafi görüşmelerin başlamasının kararlaştırıldığı ileri sürüldü. AB Zirvesi’nde, Yunanistan’ın Türkiye’ye bu aşamada yaptırımlar uygulanması için ısrar etmesi beklenmiyor. Buna karşı, yaptırım uygulanmaması halinde, Belarus ile ilgili yaptırım uygulanmasını “veto” ile tehdit eden Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tavrı ise merak konusu.