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Reuters’tan tepki çeken tuhaf ilan

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#Reuters#İş İlanı#TRT
Reuters’tan tepki çeken tuhaf ilan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

İngiliz haber ajansı Reuters’ın İstanbul bürosu için geçtiğimiz günlerde Linkedin üzerinden verdiği iş ilanı tepki çekti.

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Şef yardımcılığı pozisyonuna yönelik ilanda, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarda olduğu yirmi yılda Türkiye’yi modern laik geleneklerden uzaklaştırdı ve Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya uzanan bölgede iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü” denilerek, “Enflasyon ve hırpalanmış liranın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit ettiği Erdoğan’ın iktidarındaki kritik dönemeci” iyi şekilde haberleştirebilecek birine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

TRT’DEN BENZER DİLLE CEVAP

İlandaki ifadelerin görev tanımından çok politik yorum olması tepki çekerken TRT’nin İngilizce yayın yapan TRT World kanalı yine Linkedin üzerinden benzer bir ilanla karşılık verdi. Londra’da muhabirlik pozisyonu için açılan ilanda, “Art arda gelen Britanya hükümetlerinin COVID-19, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi meydan okumalara yanıt vermekteki başarısızlığı İngiliz siyasetini karmaşa içine soktu... Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle, Orta Çağ’dan kalma Kraliyet’in varlığı tartışılıyor. Bu konularda haber yapabilecek muhabirlere ihtiyacımız var” denildi.

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#Reuters#İş İlanı#TRT

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