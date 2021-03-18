Reuters son dakika olarak duyurdu! Avrupa Birliği'nden Türkiye kararı

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listenin genişletilmesi planını dondurduğu bildirildi.

Reuters haber ajansının AB diplomatlarına dayandırarak verdiği habere göre, bir AB diplomatı "Türk yetkililerin listeye eklenmesi yönelik çalışmalar durduruldu. Artık ekonomik yaptırımları konuşmuyoruz." dedi.

Bir başka AB diplomatı da kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasının zaten hiç başlamadığını belirtti. AB yetkilileri, diplomatik yolun izlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Habere göre ayrıca ABD ve AB'den diplomatlar, ABD yönetiminin, Brüksel'e, NATO üyesi ve AB aday ülkesi Türkiye'nin uzlaşıya yakın olduğu bir zamanda yaptırım uygulamaması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

10 Aralık 2020'de yapılan AB Liderler Zirvesinin sonuç bildirisinde, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "yetkisiz olduğu ileri sürülen" arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan iki TPAO yetkilisinin bulunduğu listeye ek yapılması için AB Konseyine çağrıda bulunulmuştu.

CNN Türk ABD temsilcisi Sena Alkan canlı yayında flaş kararla ilgili gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:

"AB'li diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haber... Avrupa Birliği'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) üst düzey yetkililerine yönelik yaptırım uygulama kararının dondurulduğu söyleniyor. Bu kapsamda da gelişmenin, Ankara'nın bu yıl başında başlattığı diplomatik girişimlerin meyve verdiğinin bir göstergesi olduğu ifade ediliyor. ABD'li diplomatlara dayandırılan bir başka başlığı var haberin; Biden'ın Ankara'nın taviz vermeye açık görünmesinden dolayı Brüksel'den Türkiye'ye yaptırım uygulamamasını talep ettiği aktarılıyor."

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