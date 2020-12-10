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Dünya
Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı; ölü ve yaralılar var

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Resulayn'da PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı; ölü ve yaralılar var
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriye'nin Resulayn ilçe kırsalında, öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye Milli Ordusu birliklerinin bulunduğu kontrol noktasına yönelik düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler olduğu belirtilirken, yaralananlar ise Resulayn Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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