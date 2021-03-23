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Dünya
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Resulayn'da bombalı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

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Resulayn'da bombalı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG’li teröristlerin bir aracın altına yerleştirdikleri bombayı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bir kamyonette sürücüsünün haberi olmadan PKK/YPG’li teröristlerce yerleştirilen mıknatıslı bomba, araç, yerel askeri polis binası yakınlarından geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.

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